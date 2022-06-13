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Adana'da sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Adana’da sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 400 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 400 litre etil alkol, kaçak 16 ton akaryakıt, 46 cep telefonu ve 8 kulaklık ele geçirdi.

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