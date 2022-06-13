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Aile tartışmasında eşi öldürüldü: “Videolarını gördüm, eşimin korkusundan sustum”

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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Aile tartışmasında eşi öldürüldü: “Videolarını gördüm, eşimin korkusundan sustum”

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde eşi ile akrabaları ile tartıştığı esnada tabancayla vurulan vatandaşın ölümüne ilişkin yargılanan kuzeni ile eşi, mahkemeye çıktı. Duruşmada yaşamını yitiren vatandaşın eşi, kocasının kuzeninin eşi ile yasak aşk yaşadığını ve bu nedenle çıkan tartışma esnasında öldürüldüğünü belirtti.

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