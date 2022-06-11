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Son dakika | Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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Son dakika | Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi...Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu

Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi'nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki Trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor Hemşehrilerimize geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

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