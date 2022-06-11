Sağanak yağış Aydın'ı da vurdu! Hastaneler, evler ve iş yerleri göle döndü! CHP'li belediye yetersiz kaldı vatandaş çileden çıktı
Son dakika haberi... Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağış Aydın'ı da vurdu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bir vatandaş, evinin bahçesine dolan suda yüzdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan alınan eksik önlemler ve belediyenin yetersiz kalması üzerine CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepkiler gecikmedi.
Aydın'da saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, etkisini arttırarak 3 saat boyunca etkili oldu.
Şiddetli sağanak yağışla birlikte birçok ev ve iş yerinde su baskınları oluştu. Yolların göle döndüğü cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Yağışla birlikte belediye, itfaiye ve emniyet ekipleri teyakkuza geçti. Belediye ekipleri kapanan yollardaki rögarlarda temizlik çalışması gerçekleştirerek, su akışını sağladı.
HASTANE ACİL GİRİŞİ GÖLE DÖNDÜ
Yağıştan etkilenen yerler arasında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de yer aldı. Yolun alt kısmında bulunan acil girişi önü yağmur suları ile göle döndü.
Acil giriş önündeki yağmur suları su tahliye pompası ile hastane dışına tahliye edildi.
BODRUM KATLARI SU BASTI
Aşırı yağış nedeniyle, bazı evlerin giriş katları bodrum ve evlerin depolarında su baskınları yaşandı. Vatandaşlar ellerine geçirdikleri saksı, kum torbası ve tahtalarla yağmur sularına karşı önlem aldı.
Bazı yollarda çökmeler meydana geldi.
Vatandaşlar son yıllarda ilk kez böylesine bir yağışla karşılaştıklarını ifade ederek, ekiplerin gelmesini beklediklerini söylediler.
CHP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NA TEPKİLER: EVİNİN ÖNÜNE DOLAN SUYUN İÇİNDE YÜZDÜ
Alınan eksik önlemler ve belediyenin yetersiz kalması üzerine CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepkiler gecikmedi.
Bir vatandaş, evinin önüne dolan yağmur sularının içinde yüzerken sosyal medyada paylaşılan diğer görüntülerde cadde ve sokakların sular altında kaldığı gözlemlendi.
SEL SEBEBİYLE EVLERİNE GİREMEDİLER
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan bir başka vatandaş ise, yağmur sonrası gelen sel suları sebebiyle insanların evine giremediğini belirterek Çerçioğlu'nu göreve çağırdı.
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- Sağanak yağış Aydın'ı da vurdu! Hastaneler, evler ve iş yerleri göle döndü! CHP'li belediye yetersiz kaldı vatandaş çileden çıktı
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