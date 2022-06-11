Sağanak yağış Aydın’ı da vurdu! Hastaneler, evler ve iş yerleri göle döndü! CHP’li belediye yetersiz kaldı vatandaş çileden çıktı

Vatandaşlar son yıllarda ilk kez böylesine bir yağışla karşılaştıklarını ifade ederek, ekiplerin gelmesini beklediklerini söylediler.

CHP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NA TEPKİLER: EVİNİN ÖNÜNE DOLAN SUYUN İÇİNDE YÜZDÜ

Alınan eksik önlemler ve belediyenin yetersiz kalması üzerine CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepkiler gecikmedi.

Bir vatandaş, evinin önüne dolan yağmur sularının içinde yüzerken sosyal medyada paylaşılan diğer görüntülerde cadde ve sokakların sular altında kaldığı gözlemlendi.