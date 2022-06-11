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Muğla’da sağanağın ardından yollar göle döndü! Sürücüler mahsur kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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Muğla’da sağanağın ardından yollar göle döndü! Sürücüler mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sarı kod ile uyarı verdiği Muğla’da öğleden sonra başlayan fırtına ve yağış ardından bir takım yollarda su birikintisi oluştu. Bu  sebeple aracı yolda kalan bir vatandaş, “Aracım çalışmıyor şu an. Motoru su aldı. Bunun suçlusu kim? Ben miyim?” sözleriyle sitem etti.

Muğla Menteşe'de Yatağan yönünde seyreden şoförler su birikintisi ardından araçlarının su birikintisinde kalması ile hareket edemediler.

"BUNUN SUÇLUSU KİM?"

Yolda kalan vatandaşlar ''Aracım çalışmıyor şu an. Motoru su aldı. Bunun suçlusu kim? Ben miyim?" diyerek sitem etti.

Araçların yolda kalmasının ardından vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Trafik ekipleri de yolda biriken suyun temizlenmesi için Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini istedi.

Kısa süreli sağanak yağış sonrası şehir merkezinden olumsuzluk yaşanmadı.

Yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı YOLLAR GÖLE DÖNDÜ! ARAÇLAR MAHSUR KALDI

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