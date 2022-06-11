Muğla’da sağanağın ardından yollar göle döndü! Sürücüler mahsur kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sarı kod ile uyarı verdiği Muğla’da öğleden sonra başlayan fırtına ve yağış ardından bir takım yollarda su birikintisi oluştu. Bu sebeple aracı yolda kalan bir vatandaş, “Aracım çalışmıyor şu an. Motoru su aldı. Bunun suçlusu kim? Ben miyim?” sözleriyle sitem etti.
"BUNUN SUÇLUSU KİM?"
Yolda kalan vatandaşlar ''Aracım çalışmıyor şu an. Motoru su aldı. Bunun suçlusu kim? Ben miyim?" diyerek sitem etti.
Araçların yolda kalmasının ardından vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Trafik ekipleri de yolda biriken suyun temizlenmesi için Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini istedi.
Kısa süreli sağanak yağış sonrası şehir merkezinden olumsuzluk yaşanmadı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağanak yağış Aydın'ı da vurdu! Hastaneler, evler ve iş yerleri göle döndü! CHP'li belediye yetersiz kaldı vatandaş çileden çıktı
- Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak yağış uyarısı! Yağışlar ne zaman bitecek? 11-12 Haziran 2022 hava durumu
- GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? Tüm detaylar
- Son dakika: Ankara'da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu
- MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Tarih belli oldu
- Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle: 11 Haziran GS Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı hangi kanalda?
- TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu
- Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli ve ne iş yapıyor?
- İtalya'da helikopter kazası son durum: 11 Haziran Eczacıbaşı kaybolan helikopter bulundu mu? Helikopter düştü mü?
- 2022 Haziran İŞKUR açık iş ilanları güncellendi: İŞKUR'dan kamuya ve özel sektöre işçi alımları devam ediyor! İşte kadrolar...
- SSK, Bağ-KUR, 4C'liye çifte müjde! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
- İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak alarmı! Meteoroloji'den 46 il için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Haziran hava durumu raporu