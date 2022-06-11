Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak yağış uyarısı! Yağışlar ne zaman bitecek? 11-12 Haziran 2022 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Marmara Bölgesi için yeni bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, Marmara'nın kuvvetli yağışın etkisi altına gireceği belirtilerek, bugün gece yarısından sonra ve yarın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bugün gece yarısından sonra ve yarın Marmara Bölgesi'nde; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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- Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak yağış uyarısı! Yağışlar ne zaman bitecek? 11-12 Haziran 2022 hava durumu
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