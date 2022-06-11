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Muğla’da sağanak günlük yaşamı zorlaştırdı! Araçlar mahsur kaldı

İHA
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Giriş: 11.06.2022 20:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sarı kod ile uyarı verdiği Muğla’da öğleden sonra başlayan fırtına ve yağış ardından bir takım yollarda su birikintisi oluştu. Bu  sebeple aracı yolda kalan bir vatandaş, “Aracım çalışmıyor şu an. Motoru su aldı. Bunun suçlusu kim? Ben miyim?” sözleriyle sitem etti.
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