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Metrodaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz 7 ay sonra tahliye oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Metrodaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz 7 ay sonra tahliye oldu

Kadıköy-Tavşentepe metrosunda elinde bıçakla tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Yılmaz, yaklaşık 7 ay sonra tahliye oldu.

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