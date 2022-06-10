Başkan Erdoğan'ın konvoyunu durdurup düğün davetiyesi verdiler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'ndeki programa giderken yol üstünde kendisine davetiye gösteren çifti gördü. Erdoğan konvoyunu durdururken cadde üzerinde köfteci dükkanı bulunan Saime ve Adnan Yığcı çifti, oğullarının düğününün davetiyesini verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 11.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı'na katılmak için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'ne doğru yola çıktı.
Başkan Erdoğan'ın konvoyu Küplüce Mahallesi Tomruk Caddesi'nde durdu. Caddede köfteci dükkanı bulunan Saime ve Adnan Yığcı çifti bir süre sohbet ettiği Erdoğan'ı bu ayın 26'sında oğullarının düğününe davet etti.
Yığcı çifti, Erdoğan'a davetiye de verdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Saime Yığcı, "Valla durdurdum konvoyu. Oğlumun bu ayın 26'sında düğünü vardı. Düğüne davet edip, davetiye verdim. Bizi görünce duruyor, muhabbet ediyoruz, çok seviyorum kendisini. Davetiye verdim, telefonumu da yazdım. Memnuniyetle aldı. Mutlu olurum orada ismi geçerse, kendini görürsek" diye konuştu.
Adnan Yığcı ise "Her zaman duruyor. Bazen elimizde kaldırsak da duruyor, bazen kendiliğinden duruyor. Sorunlarımızı da dinliyor. Kentsel dönüşümü ile ilgili hızlandıracağını söyledi. Düğün kartımızı da verdik" diye konuştu.
Adnan Yağcı yıllar önce Başkan Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı gösterdi
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