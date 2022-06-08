Yeni 'Tosuncuk' vakasında pes dedirten yöntem! Cancri Jewellery firması vatandaşı böyle dolandırdı
Son dakika haberine göre: Türkiye genelinde 5 şehirde şubesi olan ve yüksek kar vaadiyle yaklaşık 110 bin kişinin parasını alıp kayıplara karıştığı iddia edilen mücevher şirketinin mağdurları giderek artıyor. Mağdurlar arasında kurulan sohbet gruplarındaki mesajlarda mağdurların karşılarında muhatap bulamadıklarını yazdıkları ortaya çıktı.
Türkiye'de 2021 yılında açılan ve kısa sürede Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery Şirketi, yaklaşık 2 ay önce ödemeleri durdurdu.
Ardından, şubeler teker teker kapandı. Şirkete yatırım yapan ve ödeme alamayan vatandaşlar, yetkililere ulaşmaya çalışsa da, bir cevap alamadı.
Bazıları sosyal medya hesaplarından bazıları ise video paylaşım kanallarından mağdur edildiklerine dair paylaşımlarda bulundu. Ancak bu süreçte üyelerin büyük çoğunluğu, şirketten gelen mesajlara itibar ederek beklemeyi seçti.
Şirketin üyeleri tarafından kurulan sohbet gruplarında, şirket yönetimi tarafından bankalar ile ilgili sorun yaşadıkları, hesaplarının bloke edildiğini, sorunun en kısa sürede çözüleceğini belirten yazılı açıklamalar paylaşıldı.
Ancak şirket, yeni yatırım tavsiyeleri ile hem mağdur olanları ikinci kez yatırım yapmaya, hem de yeni kurbanlar aramaya devam etti.
HACİZ İŞLEMİ YAPILDI
Bu süreçte mağazalara giden mağdurlar ile mağaza çalışanları arasında tartışmalar yaşandı. Bazı üyeler hukuki yoldan hak aramaya başlayınca, şirketin kapalı şubeleri, polis eşlinde açılarak haciz işlemi yapıldı.
Son olarak önceki gün Kocaeli'de bulunan ve kapalı olan şubenin kapıları açılarak haciz işlemi yapıldı.
Şirkete yatırım yaparak üye olanların, Telegramda kurmuş oldukları sohbet odasında, sürekli kendilerini oyalayıcı mesajlar geldiği ve mağdurların muhatap bulamamaktan şikayet ettikleri görüldü. İşte o mesajlardan bazıları:
UMUDUMUZ KALMADI
"Cancri'de 18.04.22'de çekim vermeme rağmen hala hesabıma gelmedi. Sürekli sunum mesajları geliyor, ancak bir açıklama yok. Canlı desteğe yazıyorum orada da sadece 18' inde yapılan çekim taleplerinde karışıklık oldu deniliyor. Sürekli herkese farklı bahaneler sunuluyor, umudumuz kalmadı.En son tarafınızdan 8 Nisan'da ödeme gelmiş hesabıma. 20 gündür neredesiniz siz, mesaj atıyorsunuz banka sorunu diye arıyoruz yuvarlak cevaplar. Banka değişikliği dediniz, 5 iş günü dediniz onu bıraktınız bayram girdi?"
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM
"Bu oluşum asla ve asla vadettiği yatırımları yapmıyor. Cevap olarak bir bankanın bloke koyduğunu ve banka değişikliği olduğu için gecikme olduğu söylendi. Değişiklik yapıldığı söylenen bankadan da asla ödeme almadığım gibi şimdi de Bitcoin'den ödeme alabileceğimiz söyleniyor. Ben bana vaat edilen şekilde paramın bana derhal ulaşmasını istiyorum ama karşımızda hiçbir muhatap yok. Hala sunum yapmaya ve yeni insanlar yanıltmaya devam ediyorlar. Suç duyurusunda bulunacağım"
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