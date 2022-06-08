Yeni ’Tosuncuk’ vakasında pes dedirten yöntem! Cancri Jewellery firması vatandaşı böyle dolandırdı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

"Bu oluşum asla ve asla vadettiği yatırımları yapmıyor. Cevap olarak bir bankanın bloke koyduğunu ve banka değişikliği olduğu için gecikme olduğu söylendi. Değişiklik yapıldığı söylenen bankadan da asla ödeme almadığım gibi şimdi de Bitcoin'den ödeme alabileceğimiz söyleniyor. Ben bana vaat edilen şekilde paramın bana derhal ulaşmasını istiyorum ama karşımızda hiçbir muhatap yok. Hala sunum yapmaya ve yeni insanlar yanıltmaya devam ediyorlar. Suç duyurusunda bulunacağım"