Bir ’Tosuncuk’ vakası daha! Cancri Jewellery firması Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırdı

İddialara göre yüksek kâr vaadine inanan binlerce kişinin parasını adeta buhar eden şirket hakkında, yapılan şikâyetler sonrası haciz işlemi başlatıldı. 2021 yılında Türkiye'de açılan ve Ukraynalı Dmytro Pavlenko'nun sahibi olduğu ileri sürülen şirket, kısa sürede 110 bin üyeye ulaştı.