Hayat Neccar’ın babasından kan donduran hareket! Mahkeme salonu buz kesti

MAHKEMENİN ISRARLI SORULARINA DEVAMLI İNKAR

O davada hakim karşısına çıkan cani anne ilk ifadesinin aksine, "Ben kesinlikle kızım Hayat Neccar'a bir şey yapmadım. Diğer çocuklarımdan daha çok kendisini seviyordum, dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, minik bebeğin sistematik işkenceye maruz kaldığına dair raporları sordu.