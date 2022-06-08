Hayat Neccar'ın babasından kan donduran hareket! Mahkeme salonu buz kesti
Son dakika haberine göre: Solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaklaşık 2 yıl önce yaşamını yitiren 1 yaşındaki Hayat Neccar bebeğin ölümüne ilişkin davada çıkan yeni kararla, Hayat bebek bir kez daha öldü. Savcılığın "sistematik bir şekilde evladını öldürdü" tespitiyle cani anneye açtığı davada baba, "eşimden şikayetçi değilim" diyerek ölen bebeğinin hatırasına sahip çıkmadı. Mahkeme, hatırası bile sahipsiz kalan bebeğin haklarının temsil edebilmesi için temsil kayyumu atanmasını istedi.
İstanbul Sancaktepe'de 27 Eylül 2020 günü gerçekleşen korkunç olayda solunum sıkıntısı çeken 1 yaşındaki Hayat Neccar isimli bebek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Görünürde solunum sıkıntısı vardı ancak Vala Bekri ve Ali Neccar çiftinin en küçük çocuğu Hayat'ın sürekli darp edildiği ve bu nedenle yaşam mücadelesini kaybettiği ortaya çıktı.
"SİSTEMATİL ŞEKİLDE DARP EDEREK ÖLDÜRDÜ"
Hayat bebeğin kardeşi, "annem bebeği kucaklayıp havaya kaldırdı, o sırada düşmüş olabilir" dedi.
Cani anne kızını sevmediğini söyleyerek, "Kendimi kaybettiğimde bilinçsiz şekilde çocuğumu çimdikleyip ısırıyordum. Morlukları görünmesin diye uzun giysiler giydiriyordum" itirafında bulundu.
Kan donduran ifadesinin ardından tutuklandı. Savcılık "Öz kızını fiziksel istismara maruz bırakıp, sistematik bir şekilde darp ederek öldürdü" diyerek o anne hakkında 'kendini savunamayacak alt soyunu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.
MAHKEMENİN ISRARLI SORULARINA DEVAMLI İNKAR
O davada hakim karşısına çıkan cani anne ilk ifadesinin aksine, "Ben kesinlikle kızım Hayat Neccar'a bir şey yapmadım. Diğer çocuklarımdan daha çok kendisini seviyordum, dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, minik bebeğin sistematik işkenceye maruz kaldığına dair raporları sordu.
Anne Vala Bekri 2 yaşındaki çocuğuna suçu atarak, "Hayat'ın ölümünden 3 ay önce oğlum Hayat'ın üstüne çıkıp zıpladı. Arada da vuruyordu. Bu sebepten olmuş olabilir" şeklinde savunma yaptı.
Mahkeme başkanı bir kez de Hayat'ın vücudundaki yaraların ve otopsi raporundaki ölüm nedeni olan beyin kanaması ve bağırsak yırtılmasının nasıl oluştuğunu sordu. Anne Bekri, "Ben kesinlikle vurmadım. Yaraların nasıl oluştuğunu bilmiyorum" dedi.
BABA ÖLEN BEBEĞİNİN HATIRASINA BİLE SAYGI DUYMADI
Tanık olarak dinlenen baba Ali Neccar ise skandal bir beyana imza atarak eşinden şikayetçi olmadığını dile getirdi. "Eşimin Hayat'a yönelik herhangi bir saldırısını görmedim. Çocuğumun vurduğunu görmüştüm" diye konuştu.
Bu ifadenin ardından mahkeme, sanığın yaşamını yitiren Hayat bebeğin annesi olması, babasının da şikayetçi olmaması nedeniyle temsil kayyumu atanması hususunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazı yazılmasına karar verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katılma talebinin kabulüne hükmeden mahkeme, sanık annenin düşünsel yapısı yönünden psikolog ve psikiyatristlerden oluşan bilirkişilerce rapor aldırılmasını kararlaştırdı.
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