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Pendik'te korku dolu anlar!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2022
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Pendik’te korku dolu anlar!

Son dakika haberine göre: Pendik'te metruk bir binanın çatısında çıkan ve yandaki yapıya sirayet eden yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangını izlemek isterken kalabalık oluşturan bazı vatandaşlar, polis ekiplerince uyarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'taki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, yan taraftaki binaya da sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki binada hasar oluştu.

Yangını izlemek isterken kalabalık oluşturan bazı vatandaşlar, polis ekiplerince uyarıldı.

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