08 Haziran 2022, Çarşamba
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Son dakika: Fatih'te tramvay kazası | Polis aracına çarptı: 3 polis yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Son dakika: Fatih’te tramvay kazası | Polis aracına çarptı: 3 polis yaralandı

Son dakika haberi... Fatih Laleli'de polis otosu tramvayla çarpıştı. Yaralanan 3 polis hastanelere kaldırıldı. Tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

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