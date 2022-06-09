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Yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler!

Son dakika haberine göre: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, seyyar satıcıdan yedikleri tavuklu pilavın ardından fenalaşan 7 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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