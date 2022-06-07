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Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü! Selde mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede yoğun su birikintileri oluşurken bazı araçların suya gömüldüğü görüldü. A Haber'e konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "21. asırda bu manzara bizim Ankara'ya yakışmıyor. Acil şekilde Ankara'nın yağmur kanal projesinin genişletilmesi lazım." dedi. Öte yandan yağmur yağışı sonrası meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşların iş makinaları ile kurtarılma anları ise kameralara böyle yansıdı. . Peki Ankara'da yağış sürecek mi? sorusunun yanıtını A Haber canlı yayınına katılan A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan cevapladı.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 14:45 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 15:17
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Ankara’yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü! Selde mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu.

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Ankara’yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü! Selde mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı.

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Ankara’yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü! Selde mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi.

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Ankara’yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü! Selde mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.

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Ankara’yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü! Selde mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı.