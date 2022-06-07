Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü! Selde mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede yoğun su birikintileri oluşurken bazı araçların suya gömüldüğü görüldü. A Haber'e konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "21. asırda bu manzara bizim Ankara'ya yakışmıyor. Acil şekilde Ankara'nın yağmur kanal projesinin genişletilmesi lazım." dedi. Öte yandan yağmur yağışı sonrası meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşların iş makinaları ile kurtarılma anları ise kameralara böyle yansıdı. . Peki Ankara'da yağış sürecek mi? sorusunun yanıtını A Haber canlı yayınına katılan A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan cevapladı.