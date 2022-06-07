Ankara'da sel felaketi | Sipariş bırakmaya giden kuryenin motosikleti sele kapıldı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele kapılarak sürüklendi. Bir motokurye ise apartmana siparişi bırakmaya gittiği sırada motosikleti sele kapıldı. O anlar cep telefonun kamerasına yansıdı.
Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel oluştu. Oluşan sel sonrasında çöp konteyneri daha sonra ise park halindeki araçlarda sele dayanamayıp sürüklendi.
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