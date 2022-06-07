Ankara’da sel felaketi | Sipariş bırakmaya giden kuryenin motosikleti sele kapıldı

O esnada ise bir motokurye apartmana sipariş bırakmaya gitti. Döndüğünde motokurye ise motosikletinin sele kapılarak sürüklendiğini gördü. Olayda can kaybı meydana gelmezken maddi hasar oluştu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

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