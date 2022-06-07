İzmir’de kadın market personeline darp! O anlar kamerada





"DARP, TEHDİT"



Hem darbedildiğini hem de hakaret ve tehdide maruz kaldığını söyleyen Aydan Canpolat, "Bana saldıran kadının çocuğu hemen her gün mağazaya gelip bir şeyler alıyordu. Ailesinden kimseyi o güne kadar tanımıyorduk. Olay günü de çocuk gelip bir şeyler aldı. Bir süre sonra geri gelip iade etmek istediğini söyledi. İade işlemlerinde bilgi almamız gerekiyor. Çocuktan bu bilgileri alamayacağımız için de iade yapamayacağımı söyledim. Ardından da gülerek, 'Bıktım senden' dedim. O da annesine bunu anlatmış ama nasıl anlattığını bilmiyorum. Olaydan 3- 4 gün sonra kadın mağazaya geldi. Önce hakaret etmeye başladı. Ben de düzgün konuşması söyledim. Hem müşteriler vardı hem de oğlu yanındaydı. Onu söyleyince de bana saldırdı. Müşteriler araya girerek beni kurtardı. İnsanlar bizi ayırdıktan sonra da beni tehdit etmeye devam etti" dedi.