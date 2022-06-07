İzmir’de kadın market personeline darp! O anlar kamerada
İzmir’in Karabağlar ilçesindeki bir zincir markette kimliği tespit edilemeyen kadın, kendi çocuğunun gözü önünde 22 yaşındaki mağaza çalışanı Aydan Canpolat'a saldırdı. O anlar mağazanın kameralarına anbean kaydedilirken, Canpolat bu şahıstan şikayetçi oldu. Canpolat, "Bana saldıran kadından korktuğum için işimden de istifa ettim. Hem darp edildim hem de işimden oldum. Tek isteğim bulunması" şeklinde konuştu.
Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semti Refet Bele Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde cumartesi günü meydana geldi.
Kimliği belirsiz kadın ile mağaza personeli Aydan Canpolat arasında tartışma çıktı.
ÇOCUĞUNUN GÖZLERİNİN ÖNÜNDA SALDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişi, kendi çocuğunun gözü önünde Canpolat'a saldırdı.
Mağazadaki diğer müşteriler araya girip tarafları ayırdı.
Canpolat, olaydan sonra darp raporu alıp şikayetçi oldu.
Olay ise mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"DARP, TEHDİT"
Hem darbedildiğini hem de hakaret ve tehdide maruz kaldığını söyleyen Aydan Canpolat, "Bana saldıran kadının çocuğu hemen her gün mağazaya gelip bir şeyler alıyordu. Ailesinden kimseyi o güne kadar tanımıyorduk. Olay günü de çocuk gelip bir şeyler aldı. Bir süre sonra geri gelip iade etmek istediğini söyledi. İade işlemlerinde bilgi almamız gerekiyor. Çocuktan bu bilgileri alamayacağımız için de iade yapamayacağımı söyledim. Ardından da gülerek, 'Bıktım senden' dedim. O da annesine bunu anlatmış ama nasıl anlattığını bilmiyorum. Olaydan 3- 4 gün sonra kadın mağazaya geldi. Önce hakaret etmeye başladı. Ben de düzgün konuşması söyledim. Hem müşteriler vardı hem de oğlu yanındaydı. Onu söyleyince de bana saldırdı. Müşteriler araya girerek beni kurtardı. İnsanlar bizi ayırdıktan sonra da beni tehdit etmeye devam etti" dedi.
"KYK BORCUMU ÖDEMEK İÇİN ORADA ÇALIŞIYORDUM"
Olayın ardından işinden istifa ettiğini söyleyen Aydan Canpolat, "Darptan sonra şoka girdim. Elim ayağım titredi. Mağazanın deposunda biraz sakinleştikten sonra eve geldim. Babam eve gelince de darp raporu alıp, şikayetçi olduk. Bana saldıran kadından korktuğum için işimden de istifa ettim. KYK borcumu ödemek için orada çalışıyordum. Bu olay nedeniyle psikolojik destek de alacağım. Hem darbedildim hem de işimden oldum. Tek isteğim bu kadının bulunması. Hukuki olarak mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.
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