Kastamonu’da ayı paniği! Arı kovanlarını parçaladı

"ALIN BU AYIYI BURADAN"

Zafer Kecin, son bir ayda ayının 5 kez gelip kovanlara zarar verdiğini, toplam 10 arı kovanının parçalandığını söyledi. Kecin, sokağa çıkmaya korkar hale geldiklerini anlatarak, "Geçtiğimiz 3- 4 gün önce sabah 08.30'da buradaydı. Baktığınızda burası köyün ortası, mahallenin içi, evlerin dibinde. Artık öyle bir şey ki bizi de tehdit ediyor. İlk arı kovanlarını parçaladığında Milli Parklar'ı aradık. Dedik ki; 'Alın bu ayıyı buradan köy içinde geziyor, insanlar için de tehdit.' Bir ekip gönderdiler, fotokapan kuruldu, görüntü alındı. Sonuç, ayının ırkına bakacaklarmış, nesli bol olan ayı ise 'vur' emri çıkarıp avcı göndereceklermiş. Köylü istese zaten vurur ayıyı. Ayının buradan alınmasını istiyoruz" dedi.