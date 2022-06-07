Kadın personele şiddet! Hem darp edildi hem de işinden oldu! ‘Zorunda kaldım’

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki bir zincir markette kimliği tespit edilemeyen kadın, kendi çocuğunun gözü önünde 22 yaşındaki mağaza çalışanı Aydan Canpolat'a saldırdı. O anlar mağazanın kameralarına anbean kaydedilirken, Canpolat bu şahıstan şikayetçi oldu. Canpolat, "Bana saldıran kadından korktuğum için işimden de istifa ettim. Hem darp edildim hem de işimden oldum. Tek isteğim bulunması" şeklinde konuştu.

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