İstanbul’da “jammerlı” otomobil hırsızı yakalandı! 24 kişinin katili bakın kim çıktı
Beşiktaş’ta otomobil hırsızlığı yaparken yakalanan şahsın davasında flaş gelişme. Dosyası kabarık çıkan suç makinesinin, 2014 yılındaki tekne faciasında da izlerine rastlandı. 24 kişinin ölümüne neden olan failin dosyasındaki detaylar dikkat çekti.
İstanbul Beşiktaş'ta otomobil sahiplerinin araçlarını kilitleyeceği sırada jammer (sinyal kesici) devreye sokarak, kilitlenmesini engelleyip daha sonra da bu yöntemle çok sayıda otomobilden hırsızlık yapan 2 şahıs, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan hırsızlardan birinin 2014 yılında Beykoz açıklarında 24 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasının faili olduğu ortaya çıkarken, jammer kullanarak hırsızlık yaptıkları "yok artık" dedirten o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Konaklar Mahallesi'nde bir cadde üzerinde devriye görevini yaptıkları sırada karşılarından gelen şahıstan şüphelenerek durdurup arama yaparak Genel Bilgi Tarama'sını (GBT) sorgulattı. Eyüp Y. isimli bir kimlik veren şahsın sorgusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Polis ekipleri şahsın hareketlerinden şüphelenerek, aracını nereye park ettiğini sordu. Polis ekipleri Eyüp Y. isimli kimlik bilgileri olan şahısla birlikte 34 DLZ 469 plakalı otomobilin yanına giderek arama yaptı. Aramalar sırasında aracın içerisinde iki adet cep telefonu ele geçirilerek incelemeye alındı.
PATLAK LASTİKLE KAÇTI
Polis ekipleri araç içerisinde arama yaptığı sırada şahıs, otomobili çalıştırıp kaçmak istedi. Aracın içerisinde bulunan polis, şahsı durdurmak uzun süre uğraştı. Şüpheli şahıs, araç hareket halindeyken yaşanan boğuşma sırasında polisin düşmesini fırsat bilerek Gültepe Mahallesi istikametine doğru kaçtı. Polis ekipleri aracın lastiğine ateş ederek patlatmasına rağmen, şüpheli şahıs kaçarak izin kaybettirdi.
EVİNDE YAKALANDI
Araçtaki cep telefonlarından yola çıkan Beşiktaş polisi, hatların Selçuk Ü. isimli bir şahsa ait olduğunu belirledi. Selçuk Ü. isimli şahıs, polis ekiplerine telefonlarının çalındığını söylemesi üzerine, ekipler araştırmalarını genişletti. Yapılan incelemelerde Eyüp Y., isimli sahte kimlik kullanan şahsın 42 yaşındaki Ümit A. isimli emniyette kaydı bulunan şahıs olduğu tespit edildi. Şahsın ikameti olan Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Baskın sonucu Ümit A. ve 50 yaşındaki kayınbiraderi Doğan O. isimli şahıs gözaltına alındı.
SABIKASI KABARIK
Gözaltına alınan Ümit A.'nın jammer (sinyal kesici) kullanarak otomobil çaldıkları belirlendi. Araç sahiplerinin kapıları kilitleyeceği sırada jammer'ı devreye sokan şahısların, kapı kilitlenmeyince aracı çalıp kaçtıkları ve bazı araçlardan ise çok sayıda hırsızlık yaptıkları belirlendi. Jammerlı hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Şüpheli Ümit A.'nın üzerinde polis ekipleri, bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan GBT sorgusunda ise 16 farklı suçtan firar olduğu, 20 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
2014'TE 24 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYIN FAİLİ DE O
Öte yandan gözaltına alınan Doğan O. isimli şahsın ise toplamda 6 adet otomobil hırsızlığı suçlarından firarının yanı sıra, 2014 yılında Beykoz Riva açıklarında yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin ise kayıp olduğu tekne faciasının faili olduğu ve firar ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jammerle otomobilde hırsızlık taktiği ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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