İstanbul’da “jammerlı” otomobil hırsızı yakalandı! 24 kişinin katili bakın kim çıktı

SABIKASI KABARIK

Gözaltına alınan Ümit A.'nın jammer (sinyal kesici) kullanarak otomobil çaldıkları belirlendi. Araç sahiplerinin kapıları kilitleyeceği sırada jammer'ı devreye sokan şahısların, kapı kilitlenmeyince aracı çalıp kaçtıkları ve bazı araçlardan ise çok sayıda hırsızlık yaptıkları belirlendi. Jammerlı hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Şüpheli Ümit A.'nın üzerinde polis ekipleri, bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan GBT sorgusunda ise 16 farklı suçtan firar olduğu, 20 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.





2014'TE 24 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYIN FAİLİ DE O

Öte yandan gözaltına alınan Doğan O. isimli şahsın ise toplamda 6 adet otomobil hırsızlığı suçlarından firarının yanı sıra, 2014 yılında Beykoz Riva açıklarında yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin ise kayıp olduğu tekne faciasının faili olduğu ve firar ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jammerle otomobilde hırsızlık taktiği ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.