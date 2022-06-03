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Son dakika: Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Son dakika: Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika... Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Valilik yağışlı havanın 3 saat etkili olacağını bildirerek vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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