Gaziantep’te fırtına 2 çocuğu hayattan kopardı! Şehir alt üst oldu: Vali’den uyarı geldi

Edinilen bilgilere göre, inşaat halinde olan üstü açık tek katlı binanın duvarı fırtına sebebiyle çöktü. O esnada duvarın önünde bulunan 5 çocuk duvarın enkazının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi gitti.