Gaziantep'te fırtına 2 çocuğu hayattan kopardı! Şehir alt üst oldu: Vali’den uyarı geldi
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle inşaat halinde olan tek katlı yapının duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan beş çocuktan ikisi yaşamını yitirirken üç çocuk ise yaralandı. Acı olayın ardından Valiliğin sosyal medya hesabından şehir halkına “Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, inşaat halinde olan üstü açık tek katlı binanın duvarı fırtına sebebiyle çöktü. O esnada duvarın önünde bulunan 5 çocuk duvarın enkazının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi gitti.
5 ÇOCUK YIKINTILARIN ARASINDA ÇIKARILDI
Ekipler çevredeki vatandaşların yardımıyla göçük altında kalan Hacı Ali Günseli, (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik (14) ve Muhammed Mustafa Günseli'yi (11) yıkıntıların arasından çıkardı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı çocuk, ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hacı Ali Günseli, (7) ve Mustafa Tiren (5) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumunun ağırlaşması üzerine yaralı çocuk Vakkas Çalışkan, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın ardından Hisar Mahallesi'ne giden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ise vatandaşlardan bilgi aldı. Mahalledeki incelemelerin ardından Araban Devlet Hastanesine geçen Başkan Doğru ile Kaymakam Sevgili, çocukları vefat eden ve yaralanan ailelerle ilgilenerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
VALİ SOSYAL MEDYADAN UYARDI: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Şiddetli toz fırtınasının kent genelinde devam ettiğini aktaran Vali Gül, "Araban ilçemizde vefat eden iki çocuğumuza Allah'tan rahmet, yaralı iki çocuğumuza acil şifalar diliyorum. Üzücü olayların olmaması için lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" dedi.
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