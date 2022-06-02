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İstanbul'da suç makinalarına operasyon! 2 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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İstanbul’da suç makinalarına operasyon! 2 kişi yakalandı

İstanbul'da kendilerini polis gibi tanıtarak özellikle turistleri hedef alan hırsızlar polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemeler sonucunda 2 şüpheli, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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