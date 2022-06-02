Muğla’da korku dolu anlar! Park halindeki minibüs küle döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkan yangın önce kontrol altına alındı, daha sonra ise söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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