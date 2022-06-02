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Muğla’da korku dolu anlar! Park halindeki minibüs küle döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Muğla’da korku dolu anlar! Park halindeki minibüs küle döndü

Muğla’da bir benzin istasyonunda park halinde duran minibüste yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yangın söndürüldü ama araç kullanılamaz durumda.

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde yer alan benzin istasyonunda park halinde bulunan minibüste yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkan yangın önce kontrol altına alındı, daha sonra ise söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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