Son dakika: Kumburgaz’da 3 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında: Korkunç ayrıntı! Sürücü gözaltında

"OTURDUĞU YERDE NEŞE KAYNAĞI OLURDU"

Üstünspor'da Güney'in 8 yıldır antrenörlüğünü yapan Murat Zeren, "Evladımız gibiydi. Beraber yaklaşık 40 turnuvaya gittik. Hepsinin yeri geldi burnunu sildim, ayakkabılarını bağladım. Elimizde büyüdü, bizim çocuğumuz gibiydi. Alp, efendi ve enerjik biriydi. Biz hala kendisinin şaka yaptığına inanıyoruz. Bize hala 'Ben buradayım. Bir yere gitmedim' diyecek gibi geliyor. Çok enerjikti. Yedek kaldığı zaman normalde biri üzülür. O oturduğu yerde neşe kaynağı olurdu. Arkadaşlığı müthiş biriydi. 8 yıldır hem öğretmenliğini yaptım hem de takım sporlarına adapte ettik. Diyebilecek bir şeyimiz yok" dedi.

OĞUZHAN'IN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Aynı kazada ölen Oğuzhan Kolver(15) ise Büyükçekmece Batıköy Pirireis Camii'nde öğlen namazı vaktinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Oğuzhan Kolver'in cenazesine yakınları ve çok sayıda Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi katıldı. Liseden arkadaşları cenazede gözyaşlarını tutamadı, Oğuzhan Kolver'in yakınları naaşı başında ağıt yaktı. Kılınan cenaze namazının ardından Oğuzhan Kolver'in tabutu, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.