Son dakika: Kumburgaz'da 3 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında: Korkunç ayrıntı! Sürücü gözaltında
Son dakika haberi... Büyükçekmece Kumburgaz D-100'deki korkunç kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3’e yükselirken sürücü gözaltına alındı. Sürücünün daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Öte yandan kazada ölen Mehmet Alp Güney (14) ve Oğuzhan Kolver (15) toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.
Kaza dün saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 HK 225 plakalı otomobil, otobüs durağına girdi.
Otomobil takla attıktan sonra dururken, bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
BİR ACI HABER DAHA
Yenimahalle otobüs durağında bekleyen yolculara otomobilin çarptığı kazada yaralananlardan 2'si kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada ölü sayısı 3'e yükselirken, yaralanan 13 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan çoğunluğu öğrenci 15 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Alp Güney (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, feci kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde savrulan aracın yol kenarında bekleyen kalabalığa çarptığı görülüyor.
ÖLEN ÖĞRENCİNİN BABASI: CİĞERİM SOLDU
Hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, cenazeleri teslim almak üzere bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi. Oğuzhan Kolver'in Büyükçekmece'de, Mehmet Alp Güney'in ise memleketi Ordu'da defnedileceği öğrenildi. Oğuzhan Kolver'in babası İlhami Kolver, "Kazayı internette gördüm. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Alkollüymüş herhalde sürücü. Pırıl pırıl bir çocuktu. Ciğerim soldu, gitti" dedi.
"OKUYUP BÜYÜK ADAM OLACAĞIM DERDİ"
Oğuzhan Kolver'in dayısı Sadi Göçmen "Okuldan çıkmış eve dönmek için durağa gitmiş. Araba çok süratliyken durağa giriyor, katliam yapıyor. Katliam gibi kaza. 15-20 öğrenci varmış durakta. Trafik kurallarına uymayanların gerekli cezaları almasını istiyorum. Bizim acımız çok büyük. Lise 2'nci sınıfa geçecekti. Okuyacağım büyük adam olacağım derdi" diye konuştu.
FECİ KAZADA KORKUNÇ AYRINTI
Gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler'in daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.
İKİ GENCE ACI VEDA
8 yıldır amatör takımda futbol oynayan sporcu Mehmet Alp Güney için Büyükçekmece Kuba Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Güney'in sevenleri ve takım arkadaşları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney'in cenazesi, defnedilmek üzere Ordu'ya gönderildi.
"OTURDUĞU YERDE NEŞE KAYNAĞI OLURDU"
Üstünspor'da Güney'in 8 yıldır antrenörlüğünü yapan Murat Zeren, "Evladımız gibiydi. Beraber yaklaşık 40 turnuvaya gittik. Hepsinin yeri geldi burnunu sildim, ayakkabılarını bağladım. Elimizde büyüdü, bizim çocuğumuz gibiydi. Alp, efendi ve enerjik biriydi. Biz hala kendisinin şaka yaptığına inanıyoruz. Bize hala 'Ben buradayım. Bir yere gitmedim' diyecek gibi geliyor. Çok enerjikti. Yedek kaldığı zaman normalde biri üzülür. O oturduğu yerde neşe kaynağı olurdu. Arkadaşlığı müthiş biriydi. 8 yıldır hem öğretmenliğini yaptım hem de takım sporlarına adapte ettik. Diyebilecek bir şeyimiz yok" dedi.
OĞUZHAN'IN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Aynı kazada ölen Oğuzhan Kolver(15) ise Büyükçekmece Batıköy Pirireis Camii'nde öğlen namazı vaktinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Oğuzhan Kolver'in cenazesine yakınları ve çok sayıda Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi katıldı. Liseden arkadaşları cenazede gözyaşlarını tutamadı, Oğuzhan Kolver'in yakınları naaşı başında ağıt yaktı. Kılınan cenaze namazının ardından Oğuzhan Kolver'in tabutu, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.
"BEN DE NORMALDE O DURAKTAN BİNİYORDUM"
Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Onur Turan, "Orada zaten çok kaza oluyor. Durak zaten çok kalabalık. çok iyi biriydi. Kimseye zararı yoktu, sessiz sakindi. Herkes şok içinde. Ben de normalde o duraktan biniyordum. O günlük diğer duraktan bineyim demiştim. 3 okulun da öğrencileri o durağı kullanıyor. Kaza da tam okul çıkış saatinde oldu. Arada sohbet muhabbet ederdik Oğuzhan'la, çok iyi biriydi" dedi.
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