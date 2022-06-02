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Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Arefe günü 8 Temmuz Cuma.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 9 TEMMUZ CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 10 TEMMUZ PAZAR

KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 11 TEMMUZ PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ: 12 TEMMUZ SALI

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.

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