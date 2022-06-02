Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.