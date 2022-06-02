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İstanbul'da park yeri için kavga eden komşular ortalığı birbirine kattı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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İstanbul’da park yeri için kavga eden komşular ortalığı birbirine kattı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde araç park etme meselesi yüzünden servis minibüsü şoförü ile komşusu arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce tarafların akrabaları da olaya dahil oldu. Olay sırasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de araç park etme yüzünden başlayan tartışma, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Gündüz başlayıp akşamın ilerleyen saatlerine kadar süren kavgada bıçak ve sopalar havada uçuştu. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, olaya karışanlar gözaltına alındı. Meydana gelen kavgada çok sayıda yaralı var.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde dün akşam 19.30 sıralarında servis minibüsü şoförü ile komşusu arasında park etme meselesinden tartışma yaşandı.

İki komşunun tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Her iki sürücünün akrabalarının da kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polislerin müdahalesi sonucu yatıştırılan kavga, tarafların yeniden sokağa gelmesiyle uzun süre devam etti. Mahallede yaşanan kavga ve sonrasında polisin müdahalesi cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Arnavutköy'deki kavgada yaralanan kişiler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kişilerin tedavileri yapıldı.

Sokak savaş alanına döndü! SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!

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