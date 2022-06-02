İstanbul’da park yeri için kavga eden komşular ortalığı birbirine kattı

Arnavutköy'de araç park etme yüzünden başlayan tartışma, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Gündüz başlayıp akşamın ilerleyen saatlerine kadar süren kavgada bıçak ve sopalar havada uçuştu. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, olaya karışanlar gözaltına alındı. Meydana gelen kavgada çok sayıda yaralı var.