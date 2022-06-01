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Son dakika: İstanbul'da kaza yapan otomobil durağa girdi! Çok sayıda ekip sevk edildi

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Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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Son dakika: İstanbul’da kaza yapan otomobil durağa girdi! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... Son dakika haberi... D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkinde kaza yapan bir otomobilin durağına daldı. Kaza sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazaya ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberi... Büyükçekmece Kumburgaz E-5'te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı.

Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiindeki üst geçidin hemen yanındaki durakta bekleyenlerin arasına bir otomobil daldı.

Edinilen bilgilere göre olay E-5 Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı.

İddiaya göre önündeki otobüsü sağ şeritten geçmek isteyen 09 HK 225 plakalı otomobil sürücüsü, durakta otobüs bekleyen lise öğrencilerinin arasına daldı. Öğrencilere çarpan ve takla atan otomobil, toprak alana uçtu.

Feci kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden öğrencinin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle trafikte de aksama yaşanırken polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğinden, Büyükçekmece'de kontrolden çıkan otomobilin İETT durağında bekleyen öğrencilerin arasına daldığı kazayla ilgili açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.50 sıralarında Büyükçekmece ilçemiz Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarpmıştır. Meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Büyükçekmece’de katliam gibi kaza! BÜYÜKÇEKMECE'DE KATLİAM GİBİ KAZA!

Kaza yapan otomobil durağa daldı KAZA YAPAN OTOMOBİL DURAĞA DALDI

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