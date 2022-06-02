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Adana’da 13 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! Tarlarda çalışırken üzerine yıldırım düştü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Adana’da 13 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! Tarlarda çalışırken üzerine yıldırım düştü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Köseli ile Alıncak mahallelerine yıldırım düşmesi sonucu, tarlada çalışan 13 yaşındaki Abdulsamed Dağ, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerin gelen ekipler yangını söndürdü. Hemen hemen 50 dönümlük alana ekili arpa kül oldu.

Olay, akşam sularında Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Köseli ile Alıncak mahallelerinde gerçekleşti. Kırsal Köseli Mahallesi'nde pamuk tarlasında çalışan Abdulsamed Dağ'ın üzerine yıldırım düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Dağ, kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

50 DÖNÜMLÜK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Kırsal Alıncak Mahallesi'nde de arpa ekili araziye yıldırım düştü.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, köylüler yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 50 dönüme ekili olan arpa küle döndü.

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