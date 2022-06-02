Marmara Denizi'ne asit tahliye eden tankere 19 milyon lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı denetimler çerçevesinde Marmara Denizi’ne asetik asit tahliye eden tankere 19 milyon lira idari para cezası uyguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tekirdağ ilinin Marmaraereğlisi ilçesinde, "Likit Port Dolfen Platformu"ndan Marmara Denizi'ne asetik asit tahliye ederek deniz kirliliğine neden olan kimyasal madde yüklü tankere 19 milyon lira idari para cezası kesti.
Gabon bandıralı ve 9140451 IMO numaralı "Trency Taipei" isimli geminin Marmaraereğlisi ilçesindeki platformdan Marmara Denizi'ne asetik asit verdiği ihbarını değerlendiren Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Liman Başkanlığı, olay yerinde yaptığı incelemede 871 kilogram asetik asitin Marmara Denizi'ne döküldüğünü tespit etti.
Tekirdağ Liman Başkanlığı, dökülen atığın tehlikeli olması sebebiyle, "Trency Taipei" isimli gemi hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (ı) bendinin 1. alt bendine göre işlem yaparak, cezayı 10 kat artırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Liman Başkanlığı tarafından gemiye 19 milyon 57 bin 390 lira idari para cezası uyguladı.
Ayrıca son 51 günde 8 bin 865 tesis ve 27 bin 548 gemi denetimi olmak üzere toplam 36 bin 413 çevre denetimi gerçekleştiren denetim ekipleri, atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından gerekli analizleri yapmak üzere 591 adet atık su numunesi aldı.
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