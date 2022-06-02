Marmara Denizi’ne asit tahliye eden tankere 19 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tekirdağ ilinin Marmaraereğlisi ilçesinde, "Likit Port Dolfen Platformu"ndan Marmara Denizi'ne asetik asit tahliye ederek deniz kirliliğine neden olan kimyasal madde yüklü tankere 19 milyon lira idari para cezası kesti.

Gabon bandıralı ve 9140451 IMO numaralı "Trency Taipei" isimli geminin Marmaraereğlisi ilçesindeki platformdan Marmara Denizi'ne asetik asit verdiği ihbarını değerlendiren Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Liman Başkanlığı, olay yerinde yaptığı incelemede 871 kilogram asetik asitin Marmara Denizi'ne döküldüğünü tespit etti.