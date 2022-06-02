Fatih’te motosiklet kayalıklara uçtu! ‘Ölmek üzere’
YAŞAM İHA
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir motosiklet sürücüsü sahilde hareket halindeyken daha bilinmeyen bir sebeple kontrolü kaybederek kayalıklara uçtu. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Vatandaşlar motosikletçinin sağlık durumunu anlatırken “Ölmek üzere” ifadesini kullandı.
Kaza, bu akşam saat 23.15 sularında Fatih Kumkapı Sahil Ankara yönünde meydana geldi.
Sahilde motosikletiyle hareket halinde olan adı öğrenilemeyen şoför, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalıklara fırladı.
AĞIR YARALI
Kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kayalıklara düşerek ağır yaralanan genç sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
"ÖLMEK ÜZERE"
Sürücünün sağlık durumunu aktaran şahıs "Ölmek üzere" dedi.
HALATLA ÇIKARILDI
Sürücünün tedavisi kaldırıldığı hastanede sürerken kayalıklardaki motosiklet de polis ekipleri ve vatandaşların ortak çalışmasıyla halat bağlanarak kayalıklardan çıkarıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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