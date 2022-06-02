Erzincan’da bariyere çarpan alüminyum yüklü TIR alev alev yandı
YAŞAM AA
Erzincan'da seyir halindeyken bariyerlere çarparak alev alan alüminyum yüklü tır kullanılamaz hale geldi. Olayda hafif yaralanan tırın sürücüsü ambulansla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mahmut Ş'nin kullandığı 33 BYB 73 plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde sağdaki bariyerlere çarpıp alev aldı.
Tırdaki yangına önce Mahmut Ş. ve yoldan geçen diğer araç sürücülerince müdahale edildi.
Ardından alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve jandarmadan yardım istendi.
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