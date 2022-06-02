Ankara’da arazi anlaşmazlığında kurşunlar konuştu! 3 kişiyi gözünü kırpmadan vurdu: O anlar kamerada
YAŞAM DHA
Ankara Beypazarı’nda Ahmet T., arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada aynı aileden 3 şahsa kurşun yağdırarak yaraladı. Ahmet T.'nin gözünü kırpmadan peş peşe ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 15.00 sularında Ankara'nın Beypazarı ilçesin Oymaağaç Mahallesi'nde yaşandı. Ahmet T. ile İ.A., E.A. ve H.H.A. arasında iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı sebebiyle tansiyon yükseldi.
PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T., üzerindeki tabancayla aynı aileden İ.A., E.A. ve H.H.A.'yı bacaklarından vurdu.
TESLİM OLDU
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ahmet T. ise jandarmaya teslim oldu.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
O ANLAR KAMERADA
Ahmet T.'nin ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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