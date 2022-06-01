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Büyükçekmece'de katliam gibi kaza! Otomobil durakta bekleyen öğrencilerin arasına daldı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İHA
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Giriş: 01.06.2022 18:11
Büyükçekmece'de bir otomobil, otobüsün önüne geçmeye çalışırken otobüs durağında bekleyen öğrencilerin arasına daldı. Feci kazada 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği tarafından, Büyükçekmece'de kontrolden çıkan otomobilin İETT durağında bekleyen öğrencilerin arasına daldığı kazaya dair açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında, “Bugün saat 16.50 sıralarında Büyükçekmece ilçemiz Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarpmıştır. Meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.
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