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İzmir’de mahalleli sokağa dökülüp eylem yapmıştı! Kayıp Gözde’nin ilk ifadesi ‘pes’ dedirtti: Bakın nereden çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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İzmir’de mahalleli sokağa dökülüp eylem yapmıştı! Kayıp Gözde’nin ilk ifadesi ‘pes’ dedirtti: Bakın nereden çıktı

İzmir Dikili’de 4 ay önce sırra kadem basan bir kız çocuğunun kuzeni de ortadan kaybolunca, çocuklarının kaçırıldığını iddia eden mahalleli ve aile oturma eylemi yapmıştı.Sırra kadem basan Gözde jandarma ekiplerince bulunurken, çocuğun ifadesi ‘pes’ dedirtti. İşte ayrıntılar…

İddiaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki Buket U. 8 Mart tarihinde evden okula diye çıktı ve bir daha geri gelmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ihbar etti. Kızlarının kaçırıldığını öne süren aile, kuşkulandıkları şahıstan şikayetçi oldu.

KUZENİ DE ORTADAN KAYBOLDU

8 Marttan bu güne kadar haber alınamayan Buket U.'nun kuzeni olduğu öğrenilen lise öğrencisi Gözde U. (15) da, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayınca baba Serkan U., hemen Jandarmaya giderek ihbarda bulundu.

MAHALLELİ OTURMA EYLEMİ YAPTI

Akşam saatlerine kadar herhangi bir bilgiye ulaşamayan aile ve mahalleli oturma eylemi yaptı. Gözde'nin amcası Seyran U. ise kızların evlenme vaadi ile götürüldüğünü iddia etti.

KAYIP KIZLARDAN BİRİ BULUNDU

Geçtiğimiz pazar günü kuzeni Buket gibi kaybolan Gözde U.'yu bulmak için detaylı çalışma başlattı. Kız çocuğunun gidebileceği her yeri araştıran ekipler, Gözde U.'nun V.A. ile birlikte Balıkesir'de olduğunu tespit etti.

"KENDİ RIZAMLA TERK ETTİM, GERİ DÖNMEK İSTEMİYORUM"

V.A. ile Çandarlı Jandarma Komutanlığına gelen Gözde U., ifadesinde kendi rızasıyla evi terk ettiğini söyledi. Eve dönmek istemeyen G.U. Sevgi Evi'ne yerleştirilirken, daha sonra ailesi tarafından teslim alındı. V.A. ise, jandarmadaki işlemlerin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan savcılığa sevk edildi.

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