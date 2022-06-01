İzmir’de mahalleli sokağa dökülüp eylem yapmıştı! Kayıp Gözde’nin ilk ifadesi ‘pes’ dedirtti: Bakın nereden çıktı

KAYIP KIZLARDAN BİRİ BULUNDU

Geçtiğimiz pazar günü kuzeni Buket gibi kaybolan Gözde U.'yu bulmak için detaylı çalışma başlattı. Kız çocuğunun gidebileceği her yeri araştıran ekipler, Gözde U.'nun V.A. ile birlikte Balıkesir'de olduğunu tespit etti.

"KENDİ RIZAMLA TERK ETTİM, GERİ DÖNMEK İSTEMİYORUM"

V.A. ile Çandarlı Jandarma Komutanlığına gelen Gözde U., ifadesinde kendi rızasıyla evi terk ettiğini söyledi. Eve dönmek istemeyen G.U. Sevgi Evi'ne yerleştirilirken, daha sonra ailesi tarafından teslim alındı. V.A. ise, jandarmadaki işlemlerin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan savcılığa sevk edildi.