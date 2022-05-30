Beykoz’da yol ortasında dehşet! Sopa ve kaskla saldırdılar
YAŞAM DHA
İstanbul Beykoz’da yol ortasında bir otomobil sürücüsü ile 2 motosikletli arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya sopa ve kask da dahil oldu.
Beykoz'da trafikte otomobil sürücüsü ile 2 motosikletli arasında yaşanan tartışma sopa ve kaskın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga çevredekiler tarafından ayrılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Kanlıca'da meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile motosikletli iki kişi arasında tartışma başladı. Tartışma tarafların araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü. Sopa ve kaskın da kullanıldığı kavga çevredekiler tarafından ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Toplu taşımada maske kalktı mı? Hastanelerde maske zorunlu mu? Otobüste, metroda, vapurda maske yasağı kalktı mı?
- EYT'de son durum: Primi eksik olanlar dikkat! EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte masadaki formüller
- Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Haziran'dan itibaren başlıyor
- Ek zam gündemde! 2022 Temmuz zammı ile en düşük SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam olacak mı?
- AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
- MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı! Tarih belli oldu: 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YKS TYT üniversite sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika
- KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS başvuruları bitti mi?
- Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2022?
- Survivor bireysele ne zaman dönecek? Survivor tek yarışmalar ne zaman başlayacak?
- Kemal Sunal bir röportajında ileride eşi olacak Gül Sunal'la ilk buluşmaları öncesinde vazgeçtiğini ve buluşmaya gitmeyeceğini söylediğinde onu kimin "hadi git ulan!" diyerek zorla gönderdiğini söylemiştir?
- 16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir?