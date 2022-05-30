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Beykoz’da yol ortasında dehşet! Sopa ve kaskla saldırdılar

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Beykoz’da yol ortasında dehşet! Sopa ve kaskla saldırdılar

İstanbul Beykoz’da yol ortasında bir otomobil sürücüsü ile 2 motosikletli arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya sopa ve kask da dahil oldu.

Beykoz'da trafikte otomobil sürücüsü ile 2 motosikletli arasında yaşanan tartışma sopa ve kaskın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga çevredekiler tarafından ayrılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Kanlıca'da meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile motosikletli iki kişi arasında tartışma başladı. Tartışma tarafların araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü. Sopa ve kaskın da kullanıldığı kavga çevredekiler tarafından ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yol ortasında dehşet! Sopa ve kaskla dövdüler YOL ORTASINDA DEHŞET! SOPA VE KASKLA DÖVDÜLER

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