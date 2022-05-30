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İstanbul'da yol ortasında dehşet! Sopa ve kaskla saldırdılar

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Giriş: 30.05.2022 11:54
İstanbul Beykoz’da yol ortasında bir otomobil sürücüsü ile 2 motosikletli arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya sopa ve kask da dahil oldu.
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