30 Mayıs 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da yol ortasında dehşet! Sopa ve kaskla saldırdılar
İstanbul Beykoz’da yol ortasında bir otomobil sürücüsü ile 2 motosikletli arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya sopa ve kask da dahil oldu.