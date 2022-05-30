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Son dakika: Mersin'de feci kaza! Okul servisi ile TIR çarpıştı: 9'u öğrenci 11 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Son dakika: Mersin’de feci kaza! Okul servisi ile TIR çarpıştı: 9’u öğrenci 11 yaralı

Son dakika haberine göre Mersin'in Silifke ilçesinde okul servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada 9'u lise öğrencisi 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgilyi soruşturma başlatıldı.

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