Van’da düğünde rekor takı! Damada ve geline takılan takılar ağızları açık bıraktı
Van’da bir düğünde gelinle damada takılan takılar pes dedirtti. Aşiret liderinin oğlu ve gelinine tam 4 milyon 123 bin TL ve 3 kilo altın takıldı. Düğüne yurt dışından ve yurt içinden birçok misafir geldi.
Van'da Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan'ın oğlu Ceyhun Aslan görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 4 milyon 123 bin TL, geline ise 3 kilo altın takıldı.
5 BİN KİŞİ KATILDI
Van'da son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan'ın oğlu Ceyhun Aslan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi. Tuşba ilçesinde yapılan kır düğününe yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne çok sayıda vatandaş katıldı. Yemek ikramının ardından geçilen takı töreninde damada 4 milyon 123 bin TL nakit para, geline ise 3 kilo altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.
YURT DIŞINDAN KONUKLAR KATILDI
Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Mehmet Aslan, "Oğlum düğününe gerek yurt içinden gerekse yurt dışından değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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