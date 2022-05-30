Van’da düğünde rekor takı! Damada ve geline takılan takılar ağızları açık bıraktı

5 BİN KİŞİ KATILDI

Van'da son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan'ın oğlu Ceyhun Aslan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi. Tuşba ilçesinde yapılan kır düğününe yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne çok sayıda vatandaş katıldı. Yemek ikramının ardından geçilen takı töreninde damada 4 milyon 123 bin TL nakit para, geline ise 3 kilo altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.