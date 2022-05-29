Son dakika: Korku duvarını yıkan haykırış: Evlat nöbetinin 1000. günü! Başkan Erdoğan annelere seslendi

KORKU DUVARINI YIKTI

Hacire annenin zaferi, terör örgütünün halkın üzerine ördüğü korku duvarlarını da yıkıp geçti. Hacire annenin direnişi, evlatları PKK tarafından kaçırılan annelere de örnek oldu. "Diyarbakır'da genç bırakmadınız.

Ya cezaevinde ya da toprağın altındalar. Başlarım sizin Kürdistan davanıza!" diyen anneler, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde evlat nöbetini başlattı. Üç kişinin katılımıyla başlayan evlat nöbeti kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Dün iki ailenin daha katılımıyla birlikte şu anda 301 ailenin sürdürdüğü dev bir eyleme dönüştü. HDP ve CHP'nin görmezden geldiği Diyarbakır annelerine, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan olmak üzere toplumun her kesiminden destek yağdı.