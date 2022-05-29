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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş fethin yıl dönümünde İstanbul'da sabah namazı programına katıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2022
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş fethin yıl dönümünde İstanbul’da sabah namazı programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya Camisi’nde sabah namazı programına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fetih Suresi okudu ve sabah namazını kıldırdı.

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