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Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Sakarya’da konserde silahlı kavga: 1’i çocuk 2 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan 1 kişi ve seken kurşundan 1 çocuk yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

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