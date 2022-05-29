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Son dakika: Kocaeli'de plastik fabrikasında korkutan yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Son dakika: Kocaeli’de plastik fabrikasında korkutan yangın!

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Pelitli Mahallesi'nde bir plastik fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.


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