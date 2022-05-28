Osmaniye’de servisle TIR çarpıştı! 17 yaralı

Sürücü M.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, E.Ş.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptıktan sonra devrildi. Yaklaşık 35 metre sürüklenen minibüste, aralarında öğrenci ve velilerin bulunduğu 17 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.