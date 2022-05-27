Şebnem Şirin’i sevgilisi bıçaklayarak öldürdü! Zanlının babasına zorla getirilme kararı

İFADESİNİ TEKRARLADI

Duruşmada, mahkeme başkanı, sanık Zıbıncı'ya olay günü yaşananlara dair sorular yöneltti. Zıbıncı, ilk duruşmada olduğu gibi yine olay günü yaşananlara dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.



Mahkeme heyeti, daha sonra tanık olarak sanık Zıbıncı'nın kardeşi Berkan Zıbıncı ile yakın arkadaşı Mustafa Tolgay'ı dinledi. İki tanık olay günü yaşadıklarını anlattı. Şirin'in avukatı Osman Tabu iki tanığın polis ifadeleri ile mahkemede verdikleri ifadeler arasında farklılıklar bulunduğunu ileri sürdü. Tabu, tanıkların daha önce polis ifadesinde, sanık Zıbıncı ile kafe önünde Şirin'i bekledikleri yönünde ifade verdiklerini, mahkemede ise tesadüfen karşılaştıklarını anlattıklarını, sanığı korumaya yönelik hareket ettiklerini savundu.



Osman Tabu, sanık Zıbıncı'nın babası İsmail Zıbıncı, kardeşi Berkan Zıbıncı ve arkadaşı Mustafa Tolgay hakkında 'suçu gizledikleri' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Mahkeme suç duyurusunu kabul etmedi. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, sanık Zıbıncı'nın tanık olarak ifade vermeye gelmeyen babası İsmail Zıbıncı'nın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine kararı verip, dinlenmesi istenen diğer tanıkların belirlenmesi ve delillerin mahkemeye sunulması için duruşmayı erteledi.