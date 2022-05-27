Almanya ölüme terk etti! Gurbetçi aile Türkiye’den yardım istedi

'GÖZLERİNİ OYNATARAK CEVAP VERİYOR'

Kızılkaya'nın kızı Hasret ve oğlu Cabir babalarının tedavi gördüğü hastanede iyi tedavi edilmediğini belirterek, "Bizimle hep asistan doktorlar muhatap oluyor. Yeterince ilgilenilmediği gibi, bilgi de verilmiyor. Bize babamızın beyin ölümünün gerçekleştiğini ve hiçbir tedaviye cevap vermediğini söylediler. Ama bu doğru değil. Babamız sorularımıza gözlerini oynatarak cevap veriyor" dedi.

