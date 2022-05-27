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Almanya ölüme terk etti! Gurbetçi aile Türkiye’den yardım istedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Almanya ölüme terk etti! Gurbetçi aile Türkiye’den yardım istedi

Almanya'da bir hastane, Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya'yı tepki vermesine rağmen "Beyin ölümü gerçekleşti" iddiasıyla ölüme terk etti. Ailenin tek umudu, babanın Türkiye'ye nakli…

Olay geçtiğimiz şubat ayında yaşandı. 59 yaşındaki Osman Kızılkaya evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Hastane, "Önemli bir şeyin yok" diyerek, Kızılkaya'yı taburcu etti.

Almanya ölüme terk etti! Gurbetçi aile Türkiye’den yardım istedi

TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Çocukları tarafından hastaneden alınan Kızılkaya kısa süre sonra fenalaşıp yere düştü.
Beyninde pıhtılaşma olan Osman Kızılkaya aynı hastanede birkaç saat tutulduktan sonra 500 kilometre ilerdeki bir hastaneye nakledildi.

Almanya ölüme terk etti! Gurbetçi aile Türkiye’den yardım istedi

'GÖZLERİNİ OYNATARAK CEVAP VERİYOR'

Kızılkaya'nın kızı Hasret ve oğlu Cabir babalarının tedavi gördüğü hastanede iyi tedavi edilmediğini belirterek, "Bizimle hep asistan doktorlar muhatap oluyor. Yeterince ilgilenilmediği gibi, bilgi de verilmiyor. Bize babamızın beyin ölümünün gerçekleştiğini ve hiçbir tedaviye cevap vermediğini söylediler. Ama bu doğru değil. Babamız sorularımıza gözlerini oynatarak cevap veriyor" dedi.

Almanya ölüme terk etti! Gurbetçi aile Türkiye’den yardım istedi

Ailenin çektiği video görüntülerinde de Osman Kızılkaya'nın çocuklarının sorularına net şekilde gözlerini oynatarak cevap verdiği görülüyor.

Almanya ölüme terk etti! Gurbetçi aile Türkiye’den yardım istedi

Çocuklarının sorularına gözleriyle cevap veren Kızılkaya ağlıyor, gözlerini açıp oynatabiliyor.

Almanya ölüme terk etti! Gurbetçi aile Türkiye’den yardım istedi

Babalarının Türkiye'ye götürülüp orada tedavi edilip kurtarılmasını isteyen aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım bekliyor.


Almanya ölüme terk etti! Gurbetçi aile Türkiye’den yardım istedi

Almanya'daki hastanenin "beyin ölümü gerçekleşti" iddiasıyla ölüme terk ettiği Osman Kızılkaya, çocuklarının sorularına bir veya iki gözünü kapatıp cevap veriyor, üzüntüden ağlıyor. Çocukları babalarının Türkiye'ye götürülüp kurtarılmasını istiyor...

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