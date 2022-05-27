Almanya ölüme terk etti! Gurbetçi aile Türkiye’den yardım istedi
Almanya'da bir hastane, Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya'yı tepki vermesine rağmen "Beyin ölümü gerçekleşti" iddiasıyla ölüme terk etti. Ailenin tek umudu, babanın Türkiye'ye nakli…
Olay geçtiğimiz şubat ayında yaşandı. 59 yaşındaki Osman Kızılkaya evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Hastane, "Önemli bir şeyin yok" diyerek, Kızılkaya'yı taburcu etti.
TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ
Çocukları tarafından hastaneden alınan Kızılkaya kısa süre sonra fenalaşıp yere düştü.
Beyninde pıhtılaşma olan Osman Kızılkaya aynı hastanede birkaç saat tutulduktan sonra 500 kilometre ilerdeki bir hastaneye nakledildi.
'GÖZLERİNİ OYNATARAK CEVAP VERİYOR'
Kızılkaya'nın kızı Hasret ve oğlu Cabir babalarının tedavi gördüğü hastanede iyi tedavi edilmediğini belirterek, "Bizimle hep asistan doktorlar muhatap oluyor. Yeterince ilgilenilmediği gibi, bilgi de verilmiyor. Bize babamızın beyin ölümünün gerçekleştiğini ve hiçbir tedaviye cevap vermediğini söylediler. Ama bu doğru değil. Babamız sorularımıza gözlerini oynatarak cevap veriyor" dedi.
Ailenin çektiği video görüntülerinde de Osman Kızılkaya'nın çocuklarının sorularına net şekilde gözlerini oynatarak cevap verdiği görülüyor.
Çocuklarının sorularına gözleriyle cevap veren Kızılkaya ağlıyor, gözlerini açıp oynatabiliyor.
Babalarının Türkiye'ye götürülüp orada tedavi edilip kurtarılmasını isteyen aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım bekliyor.
Almanya'daki hastanenin "beyin ölümü gerçekleşti" iddiasıyla ölüme terk ettiği Osman Kızılkaya, çocuklarının sorularına bir veya iki gözünü kapatıp cevap veriyor, üzüntüden ağlıyor. Çocukları babalarının Türkiye'ye götürülüp kurtarılmasını istiyor...
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