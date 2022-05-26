26 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmadılar: 18 kişi gözaltında

Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmadılar: 18 kişi gözaltında

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
ABONE OL
Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmadılar: 18 kişi gözaltında

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 6 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu yapıldı. Ekipler, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele, uyuşturucu ve asayiş olaylarının yanı sıra göçmen kaçakçılarına da geçit vermiyor.

Muş merkezli Bitlis, Bingöl, Van, Batman ve Elazığ'da 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 235 personel katıldı.

9 ARACA EL KONULDU

Adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof ile 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 9 araca ise el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA