Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmadılar: 18 kişi gözaltında
YAŞAM İHA
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 6 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu yapıldı. Ekipler, 18 kişiyi gözaltına aldı.
9 ARACA EL KONULDU
Adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof ile 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 9 araca ise el konuldu.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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