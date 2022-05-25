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Kocaeli’nde iş insanı aracında diri diri yakıldı! Yasak aşkına zorla getirilme kararı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Kocaeli’nde iş insanı aracında diri diri yakıldı! Yasak aşkına zorla getirilme kararı

Kocaeli'de iş insanı Mustafa Yılmaz'ın 20 sene önce yasak aşk yaşadığı kadının yakınları tarafından dövüldükten sonra otomobiliyle beraber diri diri yakılmasına dair tutuklanan 4 zanlının yargılanmasına devam ediyor. Mahkeme kurulu, Yılmaz'ın gönül ilişkisi yaşadığı kadının zorla ifadeye getirilmesine hükmetti.

Olay, 2002'de Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2002'de çelik konstrüksiyon işiyle uğraşan Mustafa Yılmaz, aniden sırra kadem bastı. Emniyet güçlerinin araştırması sonucunda bir ipucu elde edilemedi.

KAÇIRIP, DÖVÜP, YAKIP EN SONUNDA DA UÇURUMDAN ATTILAR

2020 yılında dosya yeniden incelenmeye başlandı. Yapılan incelemede Mustafa Yılmaz'ın yanında çalışan M.S. ile yasak aşk yaşadığı ve bu durumu öğrenen M.S.'nin kocası B.B'nin ise Kocaeli'ye geldiği belirlendi. Bu durum üzerine M.S.'nin 7 kişilik ailesinin yanlarına 3 kişiyi de alarak, Mustafa Yılmaz'ı kaçırdıkları, Körfez ilçesinde darp ettikten sonra diri diri aracına koyarak yaktıkları, aracı da uçurumdan attıkları tespit edildi.

Tespitin sonrasında M.S., eşi B.B. ve ailelerinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.S., A.S., R.S., İ.K., N.T. ve O.K. tutuklandı. Diğer şahıslardan 1'i adli kontrol, diğer 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava sürecinde M.S.'nin babası S.S. ve amcası A.S. vefat etti.

"YALAN İFADE SEBEBİYLE 2 YILDIR TUTUKLUYUM"

'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanan sanıkların, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları, tutuklu sanık R.S., N.T., İ.K. ve tanıklar hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen O.K., "Ben davanın tamamen dışındayım. Ben Mustafa Yılmaz'ı tanımam ama yalan ifade sebebiyle 2 yıldır tutukluyum. Çok mağdurum" dedi.



"DUYGUSAL VEYA CİNSEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ OLMADI"

Tanık olarak dinlenen Mustafa Yılmaz'ın arkadaşı Yusuf Y., "Mustafa kırmızı ya da bordo renkli bir Şahin marka araç kullanıyordu. O tarihte Mustafa'nın biraz borçları olduğunu biliyorum ama kimseyle husumeti yoktu. Mustafa'nın bu aracı kimden aldığını bilmiyorum. Olay akşamı Mustafa ve M.S. ile beraberdik. Mustafa, M.S.'nin babasıyla görüşeceğini söylemişti. Mustafa ortalıktan kaybolduğunu fark ettiğimizde M.S.'ye Mustafa'nın nerede olduğunu sordum, kendisi de bana bilmediğini söyledi ve Ankara'ya gitmek için benden para istedi. Benim M.S. ile ne Mustafa'dan önce ne de sonra duygusal veya cinsel bir birlikteliğimiz olmadı. Benim olay tarihinde Mustafa'dan 3 bilezik alacağım vardı ancak bununla alakalı aramızda bir tartışma yaşanmadı" diye konuştu.

M.S.'NİN ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, M.S.'nin zorla getirilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Diri diri yakılan iş insanının yasak aşkıyla ilgili karar DİRİ DİRİ YAKILAN İŞ İNSANININ YASAK AŞKIYLA İLGİLİ KARAR

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