Kocaeli’nde iş insanı aracında diri diri yakıldı! Yasak aşkına zorla getirilme kararı





"DUYGUSAL VEYA CİNSEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ OLMADI"

Tanık olarak dinlenen Mustafa Yılmaz'ın arkadaşı Yusuf Y., "Mustafa kırmızı ya da bordo renkli bir Şahin marka araç kullanıyordu. O tarihte Mustafa'nın biraz borçları olduğunu biliyorum ama kimseyle husumeti yoktu. Mustafa'nın bu aracı kimden aldığını bilmiyorum. Olay akşamı Mustafa ve M.S. ile beraberdik. Mustafa, M.S.'nin babasıyla görüşeceğini söylemişti. Mustafa ortalıktan kaybolduğunu fark ettiğimizde M.S.'ye Mustafa'nın nerede olduğunu sordum, kendisi de bana bilmediğini söyledi ve Ankara'ya gitmek için benden para istedi. Benim M.S. ile ne Mustafa'dan önce ne de sonra duygusal veya cinsel bir birlikteliğimiz olmadı. Benim olay tarihinde Mustafa'dan 3 bilezik alacağım vardı ancak bununla alakalı aramızda bir tartışma yaşanmadı" diye konuştu.