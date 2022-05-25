Gizemli cinayet 4 yıl sonra aydınlatıldı! Katilin ifadeleri dehşete düşürdü: Cinsel saldırıda bulundu

DNA ÖRNEKLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Ayrıca; Hayri Yüksel'e ait GSM hattının, Sabri Özkürkçü'ye ait cep telefonuna takıldığı, Özkürkçü'nün de o telefonu 6 ay sonra Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir telefoncuya sattığı tespit edildi. Başka bir suçtan dolayı Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan Özkürkçü'den, DNA profillerinin karşılaştırılması için mahkeme kararıyla kan örneği alındı ve olay yerinde bulunan DNA örneklerinin Sabri Özkürkçü'ye ait olduğu tespit edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

UYURKEN TACİZ EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sabri Özkürkçü, 13 Mayıs 2022'de Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinde, Hayri Yüksel ile aynı evde kalmaya başladıkları dönemde, uyurken kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Yaşanan boğuşmanın ardından Yüksel'in başına cam kül tablası ile vurduğunu yere düşünce de elleri ve ayaklarını bağlayıp Yüksel'in telefonu ile beraber evden çıktığını itiraf etti. Eve tekrar döndüğünde Yüksel'in hareket etmediğini fark ettiğini aktaran Özkürkçü, bağladığı ipleri çözüp evi terk ettiğini ve Yüksel'in telefonunu da aynı gün veya bir sonraki gün sattığını söyledi.

TUTUKLANDI

Halen Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan Özkürkçü hakkında, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince Hayri Yüksel'in cinayeti nedeniyle de tutuklama kararı verildi.